Будапешт, , 04:53 — REGNUM Введение Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть не затронет Венгрию, 31 мая сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Виктор Орбан Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава правительства написал об этом странице в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вместе с тем премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил журналистам, что Еврокомиссия пока не установила предельные сроки действия указаного решения по Венгрии, но проследит за тем, чтобы исключение для Будапешта «не затянулось по времени».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Евросовета Шарль Мишель написал о том, что странам ЕС удалось добиться соглашения по частичному эмбарго на нефть из России. По его словам, запрет касается более чем две трети объема поступающего из РФ сырья.

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