Будапешт, 31 мая, 2022, 04:53 — ИА Регнум. Введение Евросоюзом частичного эмбарго на российскую нефть не затронет Венгрию, 31 мая сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

Глава правительства написал об этом на странице в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вместе с тем премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил журналистам, что Еврокомиссия пока не установила предельные сроки действия указанного решения по Венгрии, но проследит за тем, чтобы исключение для Будапешта «не затянулось по времени».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Евросовета Шарль Мишель написал о том, что странам ЕС удалось добиться соглашения по частичному эмбарго на нефть из России. По его словам, запрет касается более чем двух третей объема поступающего из РФ сырья.

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