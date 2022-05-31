Молдавия, 31 мая, 2022, 03:02 — ИА Регнум. Принципиально важным условием для мирного урегулирования ситуации в Приднестровье президент Молдавии Майя Санду назвала не препятствовать евроинтеграции Кишинёва. Об этом президент Молдавии заявила 30 мая в эфире телеканала PRO TV Chisinau.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

«У Кишинёва есть принципиально важные этапы по разрешению этого конфликта. Для нас очень важно, чтобы какое-либо решение не препятствовало евроинтеграционным устремлениям Молдавии, это будет условием номер один в переговорах», — пояснила Санду.

Также президент Молдавии отметила, что есть и другие условия и вопросы, но их обсуждение, как и сама встреча в формате «5+2», станет возможным только после окончания военных действий на Украине.

Санду указала, что процесс евроинтеграции может быть долгим, даже если Молдавия и получит статус страны — кандидата в ЕС. Глава Молдавии затруднилась ответить на вопрос, когда страна вступит в Евросоюз, пояснив, что всё будет зависеть «от геополитической ситуации».

Напомним, Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой миссии на Днестре. Председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау в марте указал, что пока неясно, когда и на каких условиях состоится встреча в формате «5+2».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев призвал усилить взаимодействие с РФ по миротворчеству.