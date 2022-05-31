Анадырь, , 02:59 — REGNUM Жители Чукотки могут получить денежную компенсацию за вынужденный возврат или обмен билетов в условиях антироссийских санкций — мера поддержки введена по поручению губернатора Романа Копина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

На борту самолета (сс) Dushan Hanuska

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Из резервного фонда правительства региона на эти цели выделен 1 млн рублей.

«Получить помощь в виде возмещения штрафов за возврат билетов могут жители Чукотки по маршруту (части маршрута) следования к месту назначения Анадырь — Москва и Москва — Анадырь, из Москвы в другие регионы РФ и обратно по иным направлениям в связи с прекращением выполнения рейсов ПАО «Авиакомпания» ЮТэйр» по маршруту Москва – Анадырь – Москва, а также по территории Чукотки, если дата отправления приходится на период с 5 июня 2022 года по 30 октября 2022 года», – пояснили в окружном департаменте социальной политики.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ выделит 19,5 млрд рублей на возврат пассажирам стоимости билетов на маршруты, отменённые из-за санкций.