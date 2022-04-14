Москва, , 13:43 — REGNUM Правительство РФ выделит 19,5 млрд рублей на возврат пассажирам стоимости билетов на маршруты, отменённые из-за санкций. Об этом в ходе совещания с правительством РФ заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня по поручению президента выделим российским авиакомпаниям 19,5 млрд рублей, субсидии пойдут на возврат пассажирам стоимости билетов по маршрутам, которые были отменены из-за внешних ограничений», — сказал Мишустин.

По его словам, подобная поддержка поможет авиакомпаниям сберечь собственные оборотные средства, в результате чего у них будут финансовые ресурсы для обеспечения безопасности полетов и поддержания летной годности воздушных судов.