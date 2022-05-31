Москва, , 02:33 — REGNUM Общая площадь лесных пожаров за сутки в России сократилась на 34 049 га, что составляет 60% от масштаба возгораний в лесах, зафиксированного 24 часа назад. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны.

Лесной пожар (сс) skeeze

За 24 часа в стране были потушены 44 лесных пожара. Вместе с тем в РФ продолжают действовать 48 подобных возгораний, совокупная площадь которых достигает 21 680 га. По информации ведомства, наиболее охвачены пожарами леса в Иркутской области (12 868 га) и Красноярском крае (4 773 га).

Как сообщало ИА REGNUM, управление МЧС России по Ростовской области объявило, что с начала 2022 года в регионе зарегистрировали 275 природных пожаров, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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