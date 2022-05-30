Брюссель, 31 мая, 2022, 01:51 — ИА Регнум. ЕС надеется на то, что до конца 2022 года страны Евросоюза смогут отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках санкций, вводимых против Москвы. Об этом 31 мая сообщила в своем микроблоге глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Ранее руководитель Евросовета Шарль Мишель написал о том, что ЕС удалось достигнуть договоренностей о введении частичного эмбарго на российскую нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая шведский премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что Швеция готова к прекращению всех форм импорта ископаемого топлива из России.