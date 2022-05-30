Бишкек, 30 мая, 2022, 23:53 — ИА Регнум. На внутреннем валютном рынке Киргизии наблюдается незначительное преобладание спроса на иностранную валюту над предложением. Об этом сообщили в Национальном банке республики.

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Финансовый регулятор объяснил наблюдающийся в последние несколько дней рост курса доллара США к киргизской нацвалюте разницей между спросом и предложением.

«В повседневной жизни волатильность обменного курса наблюдается ежедневно. В этой связи курс может в течение дня, недели, месяца как вырасти, так и снизиться. В странах, где действует плавающий режим обменного курса, волатильность обменного курса является закономерным явлением и не всегда требует вмешательства центрального банка», — подчёркивают в НБКР.

Напомним, что с начала 2022 года Нацбанк Киргизии провёл семь валютных интервенций для сглаживания резких колебаний обменного курса. В том числе пять по продаже иностранной валюты на $284,3 млн, из которых $66 млн 650 тысяч — в виде наличных денег.

Также за этот период финансовый регулятор дважды выходил на внутренний рынок, чтобы закупить валюту на сумму $46 млн 450 тысяч.