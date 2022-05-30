Нижний Новгород, , 23:51 — REGNUM Вероятность одновременного прихода в Нижегородскую область холеры и новой волны коронавируса существует, но она крайне маловероятна. Об этом заявила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова, передаёт «NewsNN».

Нижний Новгород Андрей Репин @ ИА REGNUM

По её словам, масочный и дезинфекционный режим в регионе не отменяют именно по причине риска возникновения нового штамма COVID-19.

Говоря о холере, заместитель главного санитарного врача сообщила, что Нижегородская область относится к категории риска IIIА.

Садыкова отмечает, что существует некоторая вероятность попадания инфекции в регион из-за активизации эндемичных очагов холеры и нестабильной политической обстановки в мире, которая стала причиной увеличения потока мигрантов.