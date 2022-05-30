Париж, , 23:20 — REGNUM 30 мая футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил о выкупе контракта 19-летнего флангового атакующего защитника лиссабонского «Спортинга» и сборной Португалии по футболу Нуну Мендеша за 40 миллионов евро.

ПСЖ Psg.fr

В прошедшем сезоне Нуну Мендеш, выступая за «Пари Сен-Жермен» на правах аренды, принял участие в 37-ми матчах за парижский клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами и получил шесть желтых карточек.

За последний сезон трансферная стоимость Нуну Мендеша, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, поднялась с 25 до 40 миллионов евро.