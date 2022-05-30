Рим, 30 мая, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Нижняя палата парламента Италии 30 мая утвердила законопроект, запрещающий постоянное проживание маленьких детей в камерах с матерями-заключенными.

Adam Jones Тюремная камера

Инициаторы законопроекта — либералы считают, что нынешняя ситуация с проживанием детей в тюрьмах «позорна».

Предполагается установить иные формы ограничения свободы для заключенных — матерей малолетних детей, нежели стандартные тюремные камеры.