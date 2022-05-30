Москва, 30 мая, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Банк России зафиксировал резкое снижение объёмы выданных ипотечных кредитов в апреле 2022 года, сообщает 30 мая пресс-служба регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

Согласно опубликованным данным, в апреле в России было выдано более 49 тысяч ипотечных кредитов, что в 3,3 раза меньше, чем в марте, и почти в 3,9 раза меньше, чем в апреле прошлого года.

Общая сумма выданных в апреле ипотечных кредитов составила 161,6 млрд рублей, что в 3,2 раза меньше, чем месяцем ранее.

При этом, согласно данным регулятора, средневзвешенная ставка по ипотеке за месяц снизилась на 0,41 процентного пункта и составила 7,64%.