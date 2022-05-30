Бухарест, , 22:05 — REGNUM В ближайшее время ни один из действующих в Румынии видов налогов увеличен не будет. Об этом со ссылкой на заявление румынского президента Клауса Йоханниса сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Клаус Йоханнис Presidency.ro

По словам Йоханниса, сегодня подавляющее большинство граждан страны живут в условиях жесткой экономии, и даже малейшее повышение сборов может вызвать резкий рост цен, что, в свою очередь, приведет к общественным волнениям.

Клаус Йоханнис «Румыны не должны жить в страхе, что завтра налоговая система изменится и им придется платить больше. Я лично будут делать все от меня зависящее, дабы не допустить изменения налоговой системы».

Напомним, ранее о своем намерении зафиксировать ставки по налогам на уровне мая 2022 года заявили представители правительства Румынии.

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