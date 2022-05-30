Бухарест, 30 мая 2022, 22:05 — REGNUM В ближайшее время ни один из действующих в Румынии видов налогов увеличен не будет. Об этом со ссылкой на заявление румынского президента Клауса Йоханниса сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
По словам Йоханниса, сегодня подавляющее большинство граждан страны живут в условиях жесткой экономии, и даже малейшее повышение сборов может вызвать резкий рост цен, что, в свою очередь, приведет к общественным волнениям.
Напомним, ранее о своем намерении зафиксировать ставки по налогам на уровне мая 2022 года заявили представители правительства Румынии.
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