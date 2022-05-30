Рим, , 21:31 — REGNUM Правительство Италии не будет продлевать срок действия требования об обязательном карантине для мигрантов, передают национальные СМИ 30 мая со ссылкой на осведомленные источники.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Срок действия требования завершается 31 мая. Смягчение норм связано с отменой режима коронавирусного ЧС в Италии.

Режим ЧС в Италии был введен из-за коронавируса в марте 2020 года и отменен в марте 2022 года. Отменено и большинство ограничений, кроме масочного режима в общественных пространствах закрытого типа. Общее число зараженных за время эпидемии превышает 25% населения страны (15 миллионов человек), скончались более 160 тысяч человек, привито от коронавируса более 80% граждан.