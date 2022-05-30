Рим, 30 мая, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Правительство Италии не будет продлевать срок действия требования об обязательном карантине для мигрантов, передают национальные СМИ 30 мая со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Срок действия требования завершается 31 мая. Смягчение норм связано с отменой режима коронавирусного ЧС в Италии.

Режим ЧС в Италии был введен из-за коронавируса в марте 2020 года и отменен в марте 2022 года. Отменено и большинство ограничений, кроме масочного режима в общественных пространствах закрытого типа. Общее число зараженных за время эпидемии превышает 25% населения страны (15 миллионов человек), скончались более 160 тысяч человек, привито от коронавируса более 80% граждан.