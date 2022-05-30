Рим, 30 мая, 2022, 21:18 — ИА Регнум. 30 мая члены образовательных профсоюзов Италии провели однодневную забастовку.

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Главный протестный митинг прошел в Риме, участие в нем приняли несколько тысяч человек.

Профсоюзы упрекают правительство в недофинансировании системы образования, считают, что министры принимают ключевые для образовательной сферы решения без обсуждения со специалистами, а также упрекают власти, что те стремятся развивать «образование для немногих».