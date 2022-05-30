Варшава, , 21:24 — REGNUM Если человечество хочет избавиться от войны, терроризма, геноцида, дикости, оно должно избавиться от имперской России. Россия должна перестать существовать как империя. Об этом 28 мая заявил белорусский политик-эмигрант Зенон Позняк в эфире YouTube-канала «Жизнь-малина».

Афиша музея коммунизма в Праге с изображением матрёшки. Русофобия в Чехии (сс) Henry Mühlpfordt

По словам политика, России нужна «деимпериализация, дезинтеграция, «декэгэбизация» и дерусификация». «В империи живут более ста этносов, каждый имеет право на существование. И есть более древние этносы в Российской Федерации, чем русские, которые на самом деле никакие не русские, а московиты. Настоящая Русь — это Белоруссия и Украина», — сказал Позняк.

Зенон Позняк — один из основателей Белорусского народного фронта «Возрождение», националистической организации, появившейся в Белоруссии в конце 1980-х годов. Был депутатом Верховного Совета БССР, а затем Белоруссии. В 1994 году Позняк баллотировался в президенты Белоруссии, получив 12,82% голосов, и не прошёл во второй тур, проиграв Александру Лукашенко (44,82%) и Вячеславу Кебичу (17,33%). С 1996 год живёт в эмиграции.