Скопье, 30 мая, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра Северной Македонии по вопросам евроинтеграции Боян Маричич 30 мая принял участие ежегодном Саммита демократии для Юго-Восточной Европы, в этом году посвященном влиянию украинского кризиса на Балканы. Саммит прошел в черногорской Будве.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Маричич подчеркнул, что украинский кризис является последним сигналом об опасности затягивания евроинтеграции для ЕС.

«Странам Западных Балкан нужен процесс евроинтеграции, однако теперь не время для анализа. Время для быстрого вмешательства в евроинтеграцию и исправления ошибок прошлого», — заявил политик.

Маричич подчернул, что ЕС не должны упускать Западные Балканы из виду, поскольку это соответствует его геостратегическим интересам, а также отметил, что у евроинтеграции должно быть не только прошлое, но и будущее.