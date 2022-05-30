Лос-Анджелес, США, 30 мая, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Актёр и музыкант Доминик Файк поделился подробностями своего романа с трансгендерной актрисой Хантер Шафер. Об этом 30 мая пишет BuzzFeed.

Скриншот YouTube Доминик Файк

Как отмечает издание, артист опроверг слухи о расставании с Шафер. Файк также признался, что «влюблён» в актрису. «Некоторые люди влюбляются, чёрт возьми, через месяцы после знакомства или даже годы. Мы разработали свою схему — она ускорила этот процесс. Мы просто очень быстро узнали друг друга», — поделился он.

Ранее западные СМИ заметили Доминика Файка в компании других девушек. Из-за этого появились слухи о том, что артист расстался с Хантер Шафер.

ИА REGNUM напоминает, что Доминик Файк и Хантер Шафер познакомились на съёмках второго сезона сериала «Эйфория». Премьера проекта состоялась в январе 2022 года.