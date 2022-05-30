София, 30 мая, 2022, 19:55 — ИА Регнум. В результате масштабного дорожно-транспортного происшествия полностью закрыто движение по одной из основных автомагистралей Болгарии — Перевалу Республики в Великотырновской области на севере страны. Об этом 30 мая сообщает БНР.

Цитата из х/ф «Живёт такой парень». Реж. Василий Шукшин. 1964. СССР Водитель грузовика

По предварительным данным, инцидент произошел сегодня около полудня по местному времени, когда на узком участке дороги столкнулись два грузовика. Жертв нет.

Попавшие в аварию автомобили получили серьезные повреждения, рассматривается вопрос об их эвакуации. Движение транспортных средств в регионе осуществляется через соседний Шипкинский перевал.