Бухарест, 30 мая, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Власти Румынии объявили о введении сразу в десяти регионах по всей стране так называемого желтого кода опасности наводнений. Об этом 30 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Фредерик Морган. Наводнение (фрагмент)

По словам гидрологов, в ближайшее время из берегов могут выйти реки Телеорман, Олт, Яломица и другие, а увеличение уровня воды в горных водоемах приведет к масштабным селевым потокам.

В этой связи представители департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии призвали местное население и гостей страны воздержаться от поездок и походов в районы потенциального риска.

Согласно официальной информации, соответствующее предупреждение будет действовать до 23:00 вторника, 31 мая.