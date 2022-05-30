Стокгольм, , 19:46 — REGNUM В 2019 году все парламентские партии Швеции поддержали решение правительства страны добиваться введения эмбарго на поставки оружия Турции на уровне ЕС. Однако сегодня четыре из них не хотят подтвердить свою позицию по этому вопросу. Об этом 30 мая сообщила радиостанция Sveriges Radio.

Флаг Швеции Pixabay.com

Редакция SR обратилась к представителям «Социал-демократов», «Умеренных», «Центристов» и «Христианских демократов», но они «не захотели говорить о своей позиции по этому вопросу».

Отмечается, что остальные четыре партии в риксдаге до сих пор поддерживают эмбарго против Турции.

Напомним, 24 мая Анкара выдвинула ряд условий Стокгольму и Хельсинки, чтобы согласиться на их вступление в НАТО. Помимо прочего Турция потребовала снятия оружейного эмбарго.

«Это то, о чем мы как раз и предупреждали перед подачей заявки в ​​НАТО: голос Швеции в ее борьбе за демократию и права человека будет ослаблен», — заявил радиостанции лидер «Зеленых» Пер Болунд.