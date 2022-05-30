Стокгольм, , 19:41 — REGNUM В ночь на 30 мая на территории одной из школ в Эребру были обнаружены два подстреленных молодых человека, которые позже скончались от полученных ранений. Как сказал впоследствии министр внутренних дел Швеции Морган Йоханссон, чтобы разорвать порочных круг перестрелок и преступности, местным властям необходимо усиливать работу по профилактике преступлений, передает телеканал SVT.

Морган Йоханссон Frankie Fouganthin

«Несмотря на рост уровня насилия с применением огнестрельного оружия в Швеции, Морган Йоханссон не считает работу правительства провалом», — пишут журналисты.

«Ни одно правительство не потратило на работу правоохранительной системы больше, чем мы», — заявил министр в интервью SVT.

Йоханссон считает, что от шведских муниципалитетов требуется больше усилий в деле предотвращения вербовки молодых людей в ряды ОПГ.

«В прошлом году муниципальный сектор получил профицит в размере 52 миллиардов шведских крон, тогда, я думаю, можно потребовать, чтобы муниципалитеты также инвестировали в школы, предоставление социальные услуг и досуга», — отметил Йоханссон.

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