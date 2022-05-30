Стокгольм, , 19:35 — REGNUM Огромное число людей, совершивших тяжкие преступления, каким-то образом смогли сохранить лицензию на осуществление преподавательской деятельности в Швеции. Об этом 30 мая со ссылкой на данные исследовательской компании Acta Publica написала газета Expressen.

Школьный учитель ИА REGNUM

Из 282 000 проверенных лицензированных учителей и воспитателей дошкольных учреждений 7 000 были осуждены за совершение преступлений. 200 педагогов связаны с насильственными или сексуальными преступлениями.

Согласно отчету Acta Publica, еще 300 учителей также связаны с экстремисткой деятельностью или организованной преступностью.

Как написала Expressen, в Швеции с 2012 года лицензии на преподавательскую деятельность лишились всего около тридцати учителей.