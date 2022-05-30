Киселёвск, Кемеровская область, , 19:16 — REGNUM В Кемеровской области сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России выявили в соцсети публикации с информацией, дискредитирующей российских военных. Об этом сообщили в полиции региона.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Было установлено, что автором данных постов является 32-летний житель Киселёвска. Был составлен протокол. Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Однако оставлять в интернете дискредитирующие материалы он не перестал. В отношении него был составлен ещё один протокол. Спустя пять дней после первого штрафа суд назначил ему ещё один — 30 тысяч рублей.

В полции уточнили, что ранее нон привлекался к административной ответственности за демонстрацию символики экстремистской организации.