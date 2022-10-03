Мурманск, 3 октября 2022, 19:48 — REGNUM Финансирование модернизации военных гарнизонов необходимо увеличить. Об этом губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил в ходе слушаний по федеральному бюджету в Совете Федерации.
Он напомнил, что программа реновации ЗАТО была запущена в регионе в 2021 году. В 2022 году программа была продолжена за счет областного бюджета, но в 2023 году на эти цели денег у региона может не хватить.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области насчитывается пять ЗАТО: Североморск, Островной, Заозерск, Видяево и Александровск, в состав которого входят крупные гарнизоны Полярный, Гаджиево и Снежногорск.