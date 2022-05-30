Штат Джорджия, США, 30 мая, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Число погибших при столкновении двух лодок в американском штате Джорджия выросло до пяти человек, сообщает 30 мая Reuters.

George Hodan Лодка

Столкновение лодок произошло 28 мая на реке Уилмингтон в округе Чатем. По данным представителя подразделения департамента природных ресурсов штата Марка Маккиннона, до столкновения лодки двигались в противоположных направлениях.

На одной из лодок находилось шесть человек, на другой — три человека. Двое были признаны погибшими сразу после аварии. Четверо пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу, а еще трое были объявлены пропавшими без вести.

На следующий день водолазы из береговой охраны США извлекли тела трех жертв со дна реки Уилмингтон недалеко от прибрежного города Саванна.

Полиция также арестовала 45-летнего мужчину из Саванны «за управление лодкой в нетрезвом виде во время инцидента».

Причина аварии остается неизвестной, ведется расследование, отметили в департаменте.