Мюнхен, Германия, , 17:50 — REGNUM 27-летний опорный полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Корентен Толиссо покинет клуб после завершения сезона на правах свободного агента. Об этом 30 мая сообщили на официальном сайте «Баварии».

Корантен Толиссо Антон Зайцев

В завершившемся сезоне Корентен Толиссо принял участие в 22-х матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Корентен Толиссо выступал за «Баварию» с 1 июля 2017 года после перехода из французского «Лиона» за 41,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость французского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в подписании Толиссо был заинтересован мадридский «Реал» и клубы из Италии.