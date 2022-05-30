Симферополь, 30 мая 2022, 17:48 — REGNUM В крымском сафари-парке «Тайган» на сотрудника напал леопард, об этом сообщили в правоохранительных органах. Инцидент произошёл днём 30 мая.
По предварительным данным, пострадавший — стажёр, который вошёл в вольер с животными.
Известно, что пострадавший с серьёзными травмами госпитализирован. Правоохранительные органы начали проверку.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее следствие направило в суд уголовное дело о нападении в парке «Тайган» тигра на ребёнка. Годовалому животному хищник откусил палец на руке.
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