Симферополь, , 17:48 — REGNUM В крымском сафари-парке «Тайган» на сотрудника напал леопард, об этом сообщили в правоохранительных органах. Инцидент произошёл днём 30 мая.

Леопард Keven Law

«Зверь нанес ранения одному из сотрудников парка», — приводит «Крыминформ» слова своего источника.

По предварительным данным, пострадавший — стажёр, который вошёл в вольер с животными.

«Леопард схватил работника парка, грыз и не отпускал. За руку и ногу. Стоял жуткий крик, бежали посетители с маленькими детьми и кричали «На помощь». Мы видели эту кровь, дико орали обезьяны в соседних клетках и сам человек», — написала в соцсети одна из посетителей «Тайгана».

Известно, что пострадавший с серьёзными травмами госпитализирован. Правоохранительные органы начали проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следствие направило в суд уголовное дело о нападении в парке «Тайган» тигра на ребёнка. Годовалому животному хищник откусил палец на руке.

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