София, 30 мая, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Все военные гарнизоны Болгарии 1 июня текущего года откроют свои двери для посетителей. Об этом 30 мая сообщает софийская газета «Факты».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, соответствующая акция приурочена к Международному дню защиты детей, а также отмечаемому в Болгарии Празднику мира.

Как отмечено в заявлении болгарского минобороны, наиболее масштабные мероприятия запланированы в воинских частях Асеновграда, Благоевграда, Плевена, Стара-Загоры, Хасково, Шумена и Ямбола, а также на учебном полигоне в Ново-Село (Сливенская область) и ряде баз ВВС.

Предполагается, что гостям будет продемонстрирована современная военная техника, включая танки, БМП и самолеты. Кроме того, все желающие смогут посетить расположенные на территории частей музеи и учебные центры.

Ранее правительство Болгарии объявило о реализации программы укрепления «позитивного имиджа вооруженных сил страны в обществе»