Брюссель, 30 мая, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейскому союзу надо достичь договоренности с Россией о вывозе с Украины 20 млн тонн пшеницы.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Мы смотрим, как вывезти 20 млн т украинской пшеницы. Это непросто. Очевидно, что нужно соглашение с Россией, чтобы использовать морские пути», — заявил Боррель.

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС заявил о желании Евросоюза «опустошить зернохранилища Украины».

Кроме того, европейские СМИ активно обсуждают тему угрозы нехватки продовольствия из-за резкого роста цен, а также о вероятности сильнейшего глобального голода со времён Второй мировой войны.