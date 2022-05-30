Санкт-Петербург, , 17:17 — REGNUM На стадионе «Динамо» в Санкт-Петербурге проведут спортивные встречи, посвященные 80-й годовщине футбольного матча в блокадном Ленинграде, известном как «матч жизни», сообщили 30 мая в пресс-службе городского комитета по физической культуре и спорту.

Футболист John Fischer

Во вторник, 31 мая, на стадионе «Динамо» состоятся памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине матча в блокадном Ленинграде 31 мая 1942 года. В разное время на поле выйдут команды Суворовского военного училища МВД России и спортивной школы Петроградского района «Динамо» (12:00), детские спортивной школы Петроградского района «Динамо», 2011–2012 год (13:00), команды правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области (16:00).

«В 15:00 мск у памятника футболистам блокадного Ленинграда пройдет торжественно-траурная церемония в память о защитниках блокадного города», — добавили в комитете.

Напомним, 31 мая 1942 года в блокадном Ленинграде на футбольное поле на Крестовском острове вышли команды «Динамо» и Ленинградского Металлического завода (ЛМЗ), предшественница будущего «Зенита». В результате команда «Динамо» победила со счетом — 6:0.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на киностудии «Ленфильм» сейчас идут съемки фильма, посвященного тому памятному событию — «Блокадный футбол» режиссера Вагенака Балаяна.

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