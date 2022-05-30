Брянск, 30 мая, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту получения местными жителями телесных повреждений возбуждено после взрыва автомобиля в Брянске 30 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, в «ГАЗеле» произошло повреждение газового оборудования. Автомобиль загорелся, водитель, сотрудник Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского, погиб на месте. Ещё двое мужчин, находившихся недалеко от места ЧП, получили телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь.

«По одной из проверяемых следователями версий причиной происшествия могло явиться нарушение правил эксплуатации газового оборудования автомобиля, проверяются и другие версии. Назначен комплекс судебных экспертиз», — уточнили в СК.

Уголовное дело возбуждено по статьям причинение смерти по неосторожности и нарушение требований охраны труда.