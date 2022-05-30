Москва, 30 мая, 2022, 15:38 — ИА Регнум. У российских банков сократился объём запасов золота, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Банка России.

Bullion Vault Золото

Расчёты агентства показали, что в период с 1 февраля по 1 апреля 2022 года объём запасов золота сократился на 20%. За этот период они уменьшились более чем на 11 тонн — до 44 тонн.

По данным РБК, основной спад пришёлся на февраль, когда в ожидании санкций банки наращивали экспорт.