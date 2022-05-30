Бангкок, , 15:39 — REGNUM Российская сторона поддерживает концепцию Таиланда в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) по биоциркулярной зелёной экономике. Об этом посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский сообщил 30 мая журналистам.

Саммит АТЭС в столице Папуа — Новой Гвинеи городе Порт-Морсби Government.ru

Он рассказал, что Таиланду, который председательствует в АТЭС, принадлежит концепция биоциркулярной зелёной экономики. Бангкок предлагает рассмотреть возможность принятия этой модели в рамках АТЭС в качестве рекомендации.

«Её суть состоит в том, что нам необходимо всю свою экономическую деятельность организовывать через призму влияния на окружающую среду с учётом новых технологий, которые позволяют минимизировать результаты влияния человеческой деятельности на природу и общество», — пояснил Барский.

Он добавил, что в предложении также учтены климатические изменения и обязательства, уже взятые странами или те, которые страны готовы взять, чтобы сокращать и сводить к минимуму эффект влияния на изменение климата.

Таиланд очень основательно подготовился к продвижению своей концепции, разъяснил все её аспекты. Презентация подтвердила, что «тематика биоциркулярной экономики актуальна», сказал российский дипломат.

Он отметил, что российская сторона высказала приверженность «этому приоритету таиландского председательства в АТЭС» и внесла некоторые предложения. В Таиланде намерены составить небольшой, но ёмкий документ по итогам саммита АТЭС. Первый его проект представят накануне августовского заседания старших должностных лиц АТЭС.

Читайте также: МИД: Россия способна обеспечить АТР энергоносителями и продовольствием