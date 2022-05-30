Москва, 30 мая, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Россия в условиях санкций сумела обеспечить стабильность экономики и сбалансированность курса рубля, заявил 30 мая премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Government.ru Михаил Мишустин

«Несмотря на развязанную против нас санкционную войну, мы обеспечили стабильность в экономике, сбалансированность курса рубля, активно занимаемся созданием новых производственных и логистических цепочек, формируем соответствующие условия для реализации перспективных проектов», — отметил Мишустин на встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что летом 2022 года рубль едва ли ждут большие провалы, но он, скорее всего, уйдет в район 80 рублей за доллар.

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