Воронеж, , 14:59 — REGNUM В Воронеже оштрафован 18-летний водитель, прокативший на капоте автомобиля троих пассажиров, сообщили 30 мая в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

О нарушении в госавтоинспекции региона сообщил воронежец, который оказался свидетелем необычного использования автомобиля. Он прикрепил к письму фото, на котором видно, что трое пассажиров находятся на капоте автомобиля ВАЗ-21 074.

Водитель автомобиля был установлен, им оказался 18-летний житель Верхнехавского района. Установлено, что 24 мая около 15:30 на улице Набережная он, в нарушение требования Правил дорожного движения, осуществлял перевозку троих пассажиров на капоте транспортного средства.

За нарушения правил перевозки людей водитель привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.