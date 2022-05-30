Париж, , 14:57 — REGNUM Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей США Мэдисон Кис в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:1.

Вероника Кудерметова Www.wtatennis.com

Кудерметова три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, две ошибки на подаче и 3 из 4 брейков.

В четвертьфинале турнира Кудерметова сыграет с соотечественницей Дарьей Касаткиной.

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