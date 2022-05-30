Москва, , 14:54 — REGNUM Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что приобрела в Дубае (ОАЭ) жильё на этапе строительства. Об этом 30 мая пишет «Газета.ru».

Ксения Бородина Кадр из интервью для Super

Как отмечает СМИ, Бородина хочет стать не только резидентом ОАЭ, но и Турции. «Это же нормально, когда ты стараешься себя обезопасить и преумножить свои деньги. Меня с детства учили вкладывать в недвижимость, да и по характеру я «коробочка», которая любит все собирать. Мне кажется это правильно», — объясняет телеведущая. «Это не бегство из России. Я люблю свою Родину, и это никак не связано с нынешней ситуацией», — добавила она.

Ранее Ксения Бородина исподтишка сделала фотографию актёра Стивена Сигала и выставила в своих соцсетях, добавив, что сама не любит, когда так делают. За этот поступок её раскритиковала коллега и журналистка Ксения Собчак.

Читайте ранее в этом сюжете: Эдгард Запашный назвал Наргиз «дурой»