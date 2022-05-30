Москва, 30 мая 2022, 14:54 — REGNUM Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что приобрела в Дубае (ОАЭ) жильё на этапе строительства. Об этом 30 мая пишет «Газета.ru».

Ксения Бородина
Ксения Бородина
Кадр из интервью для Super

Как отмечает СМИ, Бородина хочет стать не только резидентом ОАЭ, но и Турции. «Это же нормально, когда ты стараешься себя обезопасить и преумножить свои деньги. Меня с детства учили вкладывать в недвижимость, да и по характеру я «коробочка», которая любит все собирать. Мне кажется это правильно», — объясняет телеведущая. «Это не бегство из России. Я люблю свою Родину, и это никак не связано с нынешней ситуацией», — добавила она.

Ранее Ксения Бородина исподтишка сделала фотографию актёра Стивена Сигала и выставила в своих соцсетях, добавив, что сама не любит, когда так делают. За этот поступок её раскритиковала коллега и журналистка Ксения Собчак.

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