Лондон, , 14:39 — REGNUM В результате рекордного роста цен порядка 500 тысяч малых и средних предприятий в Великобритании оказались под угрозой банкротства. Об этом 30 мая заявил председатель британской Федерации малого бизнеса Мартин МакТэг.

Готова ли Британия к терактам Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал МакТэг, слова которого приводит РИА Новости, согласно данным Национальной службы статистики, у 40% (порядка 2 млн) предприятий малого бизнеса остались наличные средства на поддержание их деятельности на период менее чем три месяца.

Также председатель британской Федерации отметил, что у 200 тыс. предприятий из этого числа имеются «серьезные проблемы» и еще у 300 тыс. — «осталось только несколько недель».

При этом МакТэг подчеркнул, что возможность негативного развития ситуации в этом случае крайне велика, так как у указанных предприятий отсутствуют запасы наличности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что шесть миллионов домохозяйств могут быть отключены от электроэнергии предстоящей зимой, в то время как правительство разрабатывает планы нормированного потребления электроэнергии в случае ухудшения ситуации с поставками.