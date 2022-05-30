Самара, 27 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров в начале рабочей командировки в Минск встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Белоруссии Борисом Грызловым. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Roman Poulvas Флаги Белоруссии и России

Следите за развитием событий в трансляции: «Ответ России на санкции и переустройство мирового рынка — все новости»

Отмечается, что в ходе встречи обсуждалась программа визита делегации Самарской области, а также перспективы развития сотрудничества региона с республикой.

Азаров пояснил, что Самарская область заинтересована в покупке в Белоруссии лифтового оборудования, поскольку в регионе реализуется программа замены лифтов. Так, планируется заменить 1500 лифтов, на эти цели в бюджете на три года предусмотрено 3,6 млрд рублей.

Глава региона подчеркнул, что с белорусскими поставщиками будут рассмотрены различные механизмы сотрудничества.

Сообщается, что одной из ключевых задач визита делегации Самарской области в Белоруссию является поддержка «АвтоВАЗа» в поиске новых поставщиков.

«АвтоВАЗ дал нам перечень спецификаций, который мы предварительно направили. Вопрос постараемся отработать. Надеюсь, часть дефицитных позиций мы сможем найти здесь», — сообщил Азаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области возглавил делегацию региона в Белоруссию.