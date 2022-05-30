Москва, 30 мая, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Проблема продовольственной инфляции в РФ требует от государства комплексных и сложных мероприятий, а не простого регулирования цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Так он прокомментировал призыв лидера КПРФ, депутата Госдумы Геннадия Зюганова ввести госрегулирование цен на товары первой необходимости и продукты питания.

(сс) nattanan23 Рост

«Простое государственное регулирование цен на продукты и товары первой необходимости представляется слишком упрощенным подходом к борьбе с действительно серьезной проблемой инфляции, — сказал Мастеров. — Экономика РФ в последнее время действительно столкнулась с интенсивным ростом цен. Эта проблема наблюдалась и в течение 2021 года, но ситуация серьезно усугубилась в 2022 году. Последствия происходящего сейчас разрыва экономических отношений могут сказаться, например, в виде прекращения поставок импортных кормов для животных, что впоследствии может привести к дефициту, например, свинины и других видов мяса и последующему росту цен».

По словам Мастерова, искусственное регулирование цен в этих условиях не только не решит проблему, но и рискует лишь усугубить дефицит.

«Другой серьезный фактор, ведущий к разгону инфляции на рынках продовольствия, — сложная система посредников в виде ретейлеров и торговых сетей на пути от производителя к потребителю, — полагает экономист. — Сегодня складывается ситуация, когда наценка торговых сетей достигает 100% и выше. Это ведет к парадоксальной ситуации вроде той, которая была во время пандемии 2020 года, — в то время, как доходы населения снижались, а себестоимость сельхозпроизводителей росла, торговые сети показывали значительный рост доходности и прибыли».

Таким образом, как констатировал Мастеров, проблема высокой инфляции на рынке продуктов питания РФ и товаров первой необходимости, безусловно, стоит довольно остро.

«Она ведет к снижению реальных располагаемых доходов населения, создает серьезную нагрузку на бизнес, который вынужден бороться с ростом себестоимости, с одной стороны, и со снижением потребительского спроса в условиях растущих цен на продукцию, с другой стороны. Хроническая высокая инфляция создает риски угнетения деловой активности, развития стагфляции, товарного дефицита, который, в свою очередь, лишь дополнительно обостряет проблему роста цен, — сказал Мастеров. — Вместе с тем проблема инфляции на продовольственном рынке носит комплексный характер, связана с действием многочисленных факторов, что требует от государства комплексных и сложных мероприятий, затрагивающих как вопросы развития транспортной, логистической инфраструктуры, проблемы денежно-кредитной политики, так и вопросы антимонопольного регулирования во избежание злоупотреблений от поставщиков и торговых сетей».

Как полагает Мастеров, простое регулирование цен здесь не решит проблему инфляции, а лишь создаст новые риски.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зюганов предложил ввести государственное регулирование цен на товары первой необходимости.