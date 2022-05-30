Появился прогноз о том, каким будет курс рубля летом 2022 года
Москва, 30 мая, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Летом 2022 года рубль едва ли ждут большие провалы, но он, скорее всего, уйдет в район 80 рублей за доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 мая заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
«В настоящее время сложно делать прогнозы о курсе рубля на лето 2022 года. Мы не знаем полного пакета санкций, полного пакета контрсанкций, и мы не знаем, как наши стратегические отрасли отреагируют на перелом логистических цепочек. Автопром остановился. В авиации почти 300 бортов скоро поставят на бетон. Как себя поведет экономика, так себя поведет и валюта. Как будут осуществляться импортные поставки. Я не жду больших провалов, но рубль должен уйти в район 80 рублей за доллар», — сказал Остапкович.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович рассказал, почему рубль нельзя считать успешной валютой.