Москва, 30 мая, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Летом 2022 года рубль едва ли ждут большие провалы, но он, скорее всего, уйдет в район 80 рублей за доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 мая заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«В настоящее время сложно делать прогнозы о курсе рубля на лето 2022 года. Мы не знаем полного пакета санкций, полного пакета контрсанкций, и мы не знаем, как наши стратегические отрасли отреагируют на перелом логистических цепочек. Автопром остановился. В авиации почти 300 бортов скоро поставят на бетон. Как себя поведет экономика, так себя поведет и валюта. Как будут осуществляться импортные поставки. Я не жду больших провалов, но рубль должен уйти в район 80 рублей за доллар», — сказал Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович рассказал, почему рубль нельзя считать успешной валютой.