Мадрид, , 14:22 — REGNUM В Испании неожиданно ускорилась инфляция, разрушив надежды на то, что рекордный рост цен в еврозоне уже достиг своего пика, и усилив давление на Европейский центральный банк, сообщает 30 мая Bloomberg.

Премьер-министр Испании Педро Санчес PSOE

Ускорение до 8,5% в мае 2022 года с 8,3% в предыдущем месяце произошло в то время, когда из-за роста стоимости топлива инфляция обновляла рекорды по всему континенту уже в течение нескольких месяцев.

В условиях, когда инфляция в Испании приблизилась к максимальному уровню за 40 лет, возглавляемое социалистами коалиционное правительство разрабатывает план по ограничению цен на природный газ для производства электроэнергии. Этот шаг должен немедленно ослабить давление на цены.

Власти Испании уже приняли целый ряд мер для помощи потребителям, включая субсидирование цен на топливо, повышение минимальной заработной платы, прямые дотации водителям грузовиков и финансовую поддержку части сельхозпроизводителей.

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