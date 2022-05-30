Бухарест, 30 мая, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Землетрясение силой в 3,5 баллов по шкале Рихтера произошло в уезде Бузэу на юго-востоке Румынии. Об этом 30 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Zeml.info Землетрясение

По предварительным данным, подземный толчок был зафиксирован в 3:29 утра по местному времени в районе городов Брашов и Плоешти. Эпицентр указанного природного явления находился на глубине 144 км.

Жертв, пострадавших и разрушений нет.

В регионе работает специальная комиссия Национального научно-исследовательского института геофизики Румынии.