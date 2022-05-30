Москва, 30 мая, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канал кадры уничтожения огневой позиции гаубиц, поставленных Киеву из Италии.

Michael 152-мм самоходная гаубица ВСУ

Как следует из видео, ВСУ разместили военную технику за лесопосадкой возле дороги. После показан мощный взрыв, накрывающий батарею.

«После доразведки расчетом беспилотного летательного аппарата по огневой позиции был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом. Объективный контроль БПЛА подтвердил уничтожение российскими артиллеристами артиллерийского взвода украинских националистов со 155 миллиметровыми итальянскими гаубицами», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что огневая позиция украинских боевиков, вооруженных итальянскими гаубицами, обнаружена средствами артиллерийской разведки.