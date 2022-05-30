Бухарест, 30 мая, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Группа неизвестных лиц в масках ворвалась в дом мэра города в уезде Мехединци на юго-западе Румынии и похитила из здания $100 тыс., а также технику и золотые украшения на $200 тыс. Об этом 30 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

maxpixel.freegreatpicture.com Полиция

По предварительным данным, инцидент произошел 29 мая во время семейного праздника чиновника. При этом сам мэр и его родственники находились в соседнем строении.

Дежурившие по периметру двора охранники были нейтрализованы.

Ведется следствие. Пострадавший мэр назвал указанное ЧП «заказным нападением».