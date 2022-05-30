Санкт-Петербург, , 14:01 — REGNUM «Гранд Сервис Экспресс» запустил железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Феодосией. Об этом заявили в пресс-службы компании.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Первый рейс состоялся 29 мая. Покидать Северную столицу поезда будут в 19:16 и прибывать в Феодосию через день, в 11:15. Время отправления выбрано с учётом лиц, отправляющихся в отпуск сразу после работы. Вернуться в Петербург можно будет на обратном рейсе в 17:50 с прибытием в 13:01.

На маршруте будут остановки в Твери, Рязани, Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Такой рейс впервые свяжет Феодосию и Краснодар, так как московские поезда следуют по-другому маршруту.

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