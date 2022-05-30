Москва, , 14:28 — REGNUM Российская исполнительница Екатерина Гусева объяснила, почему не стала выходить замуж за певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщил Telegram-канал «‎Светские хроники» 30 мая.

Филипп Киркоров Okras

«Потому что в его жизни стало появляться большое количество женщин. И он, как мне кажется, на данный момент не может определиться, с кем ему лучше и комфортней», — заявила Гусева. Также исполнительница добавила, что в настоящее время состоит с музыкантом в дружеских отношениях, и даже пригласила его на презентацию своего нового альбома.

Напомним, что Филипп Киркоров состоял в браке лишь однажды: в 1994 году певец женился на Алле Пугачёвой, прожив с артисткой 11 лет. Позднее исполнителю часто приписывали романы с различными знаменитостями, но ни один из них так и не был подтверждён официально.

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