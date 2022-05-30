Ганновер, Германия, , 13:53 — REGNUM Выделение 100 млрд евро на модернизацию немецкой армии внесёт большой вклад в укрепление безопасности Германии и остальной Европы. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 30 мая на полях промышленной выставки в Ганновере, сообщает агентство DPA.

Солдаты Бундесвера cicero.de

Ожидается, что в июне будет окончательно утвержден специальный фонд для укрепления армии. По словам канцлера, Бундесвер станет сильнее и сможет лучше, чем когда-либо, выполнять оборонительные задачи. Это «повысит безопасность ФРГ и Европы».

«Бундесвер сможет делать вклад в рамках НАТО, чтобы мы в любой момент могли противостоять нападению извне», — сказал Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, правовую основу для создания специального фонда, через который будут производиться военные закупки, 29 мая согласовала правящая коалиция Германии.

Читайте также: Германия потратит 100 млрд евро на защиту от «российской угрозы» — AFP